Guerre en Ukraine : pour Jean-Luc Mélenchon, "le nucléaire civil est dangereux sur le plan militaire"

"À court terme, on demande à l’ONU de déployer des soldats, des casques bleus le long des 16 réacteurs nucléaires". Jean-Luc Mélenchon, invité de "La France face à la guerre" ce lundi soir sur TF1, a évoqué la question du nucléaire, tout particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Pour le candidat de La France Insoumise, la guerre en Ukraine a permis de faire comprendre "que les réacteurs nucléaires sont dangereux". "Quand on est en guerre ou menacés, ceci peut arriver aux Français (...) Le nucléaire civil est dangereux sur le plan militaire", a-t-il estimé. "La centrale de Nogent est en amont de Paris, si elle prend un coup au but, il y a 12 millions de personnes à déplacer. Si nous prenons un coup au but dans la vallée du Rhône, il faut déplacer tout le monde. Nous parlons de choses extrêmement graves", a-t-il asséné.