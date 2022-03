Ukraine : pour Yannick Jadot, il y a "trop de complaisance" à l'égard de Vladimir Poutine

Pour sortir de cette dépendance, il a appelé à "lancer un plan de mobilisation extraordinaire", avec pour objectif une baisse de la consommation de gaz de 10 à 15% : "c’est considérable", a-t-il reconnu, "mais l’objectif reste la paix, la sécurité, la démocratie en Europe", a-t-il poursuivi, rappelant sa volonté d'imposer "un cessez-le-feu et le retrait des chars russes".

Refusant de développer le nucléaire, il a appelé plutôt à "mettre le paquet" sur la rénovation des bâtiments les plus consommateurs en gaz, l'installation des panneaux photovoltaïques "partout où c'est possible", l'élargissement du parc éolien et la désignation d'"un acheteur unique du gaz à l'échelle européenne". "C'est une opportunité pour le climat, mais aussi une responsabilité majeure vis-à-vis des femmes et des hommes qui sont massacrés en Ukraine", a-t-il estimé.