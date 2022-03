Présidentielle 2022 : Marine Le Pen prête à ne plus "se représenter" en cas de défaite

Que fera Marine Le Pen en cas de défaite en 2022 ? La candidate soutenue par le Rassemblement national, en course dans sa troisième campagne après sa troisième place en 2012 et sa deuxième en 2017, n'exclut pas de vivre sa dernière élection présidentielle si elle n'accède pas à l'Élysée en avril prochain. "A priori, je ne me représenterai pas", admet-elle dans les colonnes du Journal du dimanche.