"Gagner plus", "force tranquille"... À La Défense, Emmanuel Macron reprend les mots des anciens présidents

"Le vrai pouvoir d'achat, c'est celui qui vient du travail. Quand on travaille, on gagne plus", avait-il lancé quelques instants plus tôt. Des propos qui font écho au "travailler plus pour gagner plus", l'un des slogans de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Emmanuel Macron est aussi remonté plus loin dans le temps, en évoquant sa lutte contre l'extrême droite. "Face à ceux qui tentent de semer le poison de la division, de fragmenter, de fracturer les hommes, il n'y a pas plus puissant que la force tranquille de la fraternité", a-t-il clamé. La "force tranquille" ne doit rien au hasard : il s'agit du slogan victorieux de la campagne de François Mitterrand, en 1981.

Pour encourager ses troupes, Emmanuel Macron s'est même inspiré de François Hollande, arrivé à l'Élysée en 2012 avec son célèbre slogan "le changement, c'est maintenant". "Mes amis, vous l'avez compris, la mobilisation, c'est maintenant, le combat, c'est maintenant", a-t-il harangué à la foule de militants.