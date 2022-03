Présidentielle 2022 : pour Yannick Jadot, "c'est Emmanuel Macron qui a renforcé Total en Russie"

Yannick Jadot persiste et signe, et il va même un peu plus loin. Visé par une plainte en diffamation du groupe TotalEnergies pour avoir affirmé que ce dernier se rendait "complice de crimes de guerre" en Ukraine en raison du maintien de ses activités en Russie, le candidat écologiste a appelé à un embargo sur le gaz et le pétrole de ce pays et attaqué Emmanuel Macron dans ce dossier.

Invité de LCI jeudi soir, Yannick Jadot a expliqué, s'agissant du groupe pétrolier français, qu'il y a "complicité" "à partir du moment où vous avez la connaissance des faits et que vous êtes en partenariat avec des groupes proches de Poutine [...] Ces partenaires participent à l'effort de guerre, avec les oligarques. Je considère que Total a la responsabilité de quitter la Russie."

Répondant aux critiques du PDG du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, l'accusant de propos "gravissimes" et lui conseillant de "s'occuper de sa campagne", Yannick Jadot s'est lancé dans une nouvelle diatribe contre l'entreprise. "M. Pouyanné est en colère parce qu'il défend ses actionnaires, ses 14 milliards de bénéfices cette année sur le dos des automobilistes. J'en ai un peu assez que, dans ce pays, les lobbies entendent faire de la politique. Ça fait des années que Total décide de la politique énergétique de la France [...] Ils ont table ouverte à Bercy, à Matignon, à l'Élysée."