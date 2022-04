Présidentielle : Jean-Louis Borloo annonce son soutien à Emmanuel Macron

Pour l'ancien patron de l'UDI, il y a "le président d'avant les Gilets jaunes et celui d'après". "Je suis convaincu que la grande époque des 'premiers de cordée' et du 'ruissellement', c'est fini", analyse Jean-Louis Borloo. "On apprend tous de ses échecs et de ses succès. Ça sert à ça l'expérience. Et au fond, c'est le pari que je fais en décidant de voter pour lui."

Les relations entre l'ancien ministre et Emmanuel Macron avaient plutôt bien commencé, en avril 2017, lorsque le premier avait appelé à voter pour le second, louant "le pari de l'audace, de la modernité, du renouvellement et de l'action positive". Puis elles s'étaient nettement détériorées après la remise du plan Borloo pour les banlieues en 2018, commandé puis écarté par le président de la République.

"Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans une situation culinaire désagréable, où le gratin se sépare des nouilles. Ça n'a jamais été un grand plat et c'est une erreur majeure", vitupérait le centriste en juin 2018, jugeant la politique sociale du gouvernement insuffisante.