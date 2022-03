Jean-Luc Mélenchon "n'est pas un adversaire" pour Philippe Poutou

Sans pour autant exprimer de craintes quant au programme de Jean-Luc Mélenchon s'il accédait au pouvoir, "quelles garanties aurait-on au niveau de la gauche ?", a-t-il plus largement demandé. La stratégie du vote utile, "c'est aussi considérer que les autres candidatures sont inutiles, or c'est un problème démocratique de fond", a-t-il fustigé par ailleurs. Tout en reconnaissant défendre un "petit parti", donné à 1% des voix dans notre dernier sondage, il a insisté : "On a autre chose à dire que Jean-Luc Mélenchon, et on a le droit d'être là".

Le candidat anticapitaliste, qui mène sa campagne de front malgré de faibles moyens, s'est montré particulièrement déçu par le mandat du socialiste François Hollande, défendant ainsi la nécessité de sa candidature selon lui. "La gauche est complètement fragilisée, éparpillée, impuissante. Mais on n'est pas nostalgique de la gauche d'hier qui nous a trompés, mais on a besoin d'une gauche radicale, liée aux luttes. (...) Le camp d'en bas doit faire la politique par lui-même, on en a vraiment marre de voir des gens qui ont la prétention de s'occuper de nos affaires mais qui le font vraiment mal", a-t-il fustigé.

Philippe Poutou s'est aussi opposé à Jean-Luc Mélenchon sur le plan de la mobilisation sociale : le chef de file du PCF avait promis aux électeurs de les dispenser de descendre dans la rue pour s'opposer au recul de l'âge du départ à la retraite, puisqu'il souhaite l'abaisser à 60 ans s'il parvient au pouvoir. "La révolution dans les urnes, on n'y croit pas, pour nous, c'est dans la rue. Changer les choses, ce sera par les luttes sociales", a répondu le candidat anticapitaliste. Un discours également partagé par la candidate de Force Ouvrière Nathalie Arthaud : "Jean-Luc Mélenchon véhicule des illusions graves sur la période qui va arriver, où au contraire, il va falloir se battre", avait-elle fustigé il y a quelques jours sur France 2.