L'éolien en mer, 40 milliards d’euros pour seulement 2% de l’électricité ?

L’Ademe avance ainsi une évaluation aux antipodes de Marine Le Pen. Selon cette agence indépendante de l’État, 40 milliards d’euros dépensés dans l’éolien offshore assureraient 10% de l’électricité produite, et non 2% comme l’affirme la candidate.

Comment l'agence parvient-elle à ces calculs ? Les éoliennes offshores que l’on installe aujourd’hui - de type Alstom comme celle déployée par EDF - ont une puissance, nous dit cet opérateur, de 6 MW, "de quoi alimenter une ville de 5000 habitants". En outre, la fabrication et l’installation de chaque éolienne coûtent environ 18 millions d’euros.

Si l’on suit le raisonnement de l'Ademe, et en l’état actuel de la technologie et de ses performances, avec un budget de 40 milliards d’euros, on pourrait installer 2222 éoliennes dotées d’une puissance de 13,3 GW. Attention, toutefois : ces éoliennes ne tournent pas 100% du temps, ne produisant pas de l’électricité de façon continue, mais de façon "intermittente". Il faut donc bien distinguer la puissance, c’est-à-dire le potentiel de production électrique et la quantité d’énergie réellement produite sur une période donnée. C’est ce qu’on appelle le "facteur de charge".

"Il faut donc rapporter, nous explique l'Ademe, cette puissance au facteur de charge. Ce facteur représente le ratio suivant : énergie réellement produite par le parc/énergie produite si le parc produisait à pleine puissance toute l’année. Cette valeur moyenne de 0,4 est estimée à partir de simulations au niveau de la France, et de retours d’expérience sur des parcs existants, notamment à l’international."

En tenant compte de ce facteur de charge, ces 2222 éoliennes et leur puissance de 13,3 GW permettraient de produire environ 47 TWh ! Or, nous dit la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, la France produit 500 TWh d’électricité chaque année. En conclusion, ces éoliennes pourraient assurer 10% de la production annuelle électrique, soit 5 fois plus que les estimations avancées par Marine Le Pen.