La France n'aurait-elle que "trois jours de munitions" en cas de guerre "de haute intensité" ?

Mais vérifier les affirmations d’Eric Zemmour se heurte à une difficulté majeure : ces données sur les stocks de munitions ne sont pas disponibles. Ces chiffres sont des informations stratégiques soumises au secret de la défense nationale. Nous avons donc contacté l’entourage du candidat, qui nous renvoie à "plusieurs rapports parlementaires et publications scientifiques qui ont souligné, ces dernières années, le niveau alarmant des stocks de munitions de l’armée française".

Le plus récent date du 17 février 2022. C’est un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la préparation à la "haute intensité". Son corapporteur, le député LR Jean-Louis Thiériot, est très explicite et pointe du doigt un "manque de stocks de munitions". "Un conflit de haute intensité imposerait de renforcer nos capacités logistiques et d’honorer le socle d’emploi militaire de tous les services de soutien, ceux du renseignement, du service de santé des armées, mais aussi du soutien en énergie, en munitions, qui sont aujourd’hui trop limités", indique-t-il.

Pourquoi une telle limitation ? Parce que jusqu’ici, dans les sphères du pouvoir, "on jugeait les conflits de haute intensité peu probables sur le sol européen, avec un déploiement de chars, aviation et artillerie", nous explique Pierre Servent. Peut-on pour autant affirmer qu’au bout de "trois jours" de conflit, nous serions à court de munition ? Oui, si l’on en croit le président de la commission de défense du Sénat, Christian Cambon, que nous avons contacté. "On a 15 jours de munitions et pour certains armements que je ne peux pas évoquer pour des questions de sécurité nationale, nous en avons pour 3 ou 4 jours seulement", assure-t-il, sans dévoiler ses sources.

Le parlementaire précise toutefois que "ce n’est pas la même réponse selon le type de munition qu’on utilise", citant des armements aussi variés que les missiles Aster, les missiles anti-chars Javelin ou encore les fusils mitrailleurs HK 45.