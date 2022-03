Présidentielle, le récap' de la semaine

Des démonstrations de force avant d'entrer dans la dernière ligne droite. Les douze candidats à l'élection présidentielle ont accéléré la campagne afin de consolider leur avance ou bien de conjurer le scénario de la défaite, alors que l'ordre d'arrivée semble se cristalliser dans les sondages.

MACRON FAVORI MAIS PRUDENT. Dans les équipes du président sortant, le leadership du candidat dans les sondages suscite la plus grande prudence. Emmanuel Macron, qui avait gagné des points depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, cultive certes une avance confortable, mais les intentions de vote en sa faveur se sont stabilisées depuis plusieurs jours. En l'absence de véritable campagne - le président consacre une partie de son temps à la guerre en Ukraine - et de débat - il a refusé d'affronter ses concurrents avant le premier tour -, il devra compter sur le grand et unique meeting organisé le 2 avril à la Défense Arena pour convaincre les Français avec ses propositions parfois polémiques, comme la retraite à 65 ans.

LE PEN CONSOLIDE. Jour après jour, la candidate du RN confirme la solidité de son socle électoral. Elle est même parvenue à renforcer ses bases, y compris parmi certaines catégories qui ne lui sont pas favorables, comme les cadres et les retraités. Malgré un déplacement très compliqué ce week-end en Guadeloupe, Marine Le Pen semble bénéficié d'une forme de "vote utile" chez les opposants d'Emmanuel Macron et l'écart se resserre avec ce dernier dans les estimations de second tour.

MÉLENCHON VEUT PERCER. Comme en 2017, le leader insoumis met à profit une campagne maîtrisée pour monter dans les sondages à quelques jours du premier tour. S'il lui manque encore plusieurs points pour dépasser Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon pourrait, lui aussi, incarner une forme de "vote utile" à gauche, tant ses concurrents Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo sont loin derrière. Dimanche à Marseille, il a assuré à ses soutiens que la victoire était, "cette fois", possible.

ZEMMOUR ET PECRESSE JOUENT LEUR VA-TOUT. Eric Zemmour a tenu ce dimanche un grand meeting de fin de campagne au Trocadéro, à Paris, appelant ses soutiens à conjurer le scénario d'une finale Macron-Le Pen et se posant en seul rassembleur de la droite. Un rassemblement très suivi, mais marqué par une polémique autour du slogan "Macron assassin" scandé durant son discours. De son côté, Valérie Pécresse, empêchée par le Covid-19, a également multiplié les interventions médiatiques ces derniers jours pour tenter de mobiliser un électorat de droite décidément très courtisé.