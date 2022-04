Présidentielle 2022 : les sondages avaient-ils vu juste sur les scores de Marine Le Pen en 2017 ?

Les dernières enquêtes d'opinion avaient crédité la prétendante à l'Élysée de légèrement plus de voix que le résultat final des urnes. Juste avant le premier tour, Marine Le Pen était donnée à 22,5% des voix par le dernier sondage rolling de l'Ifop deux jours avant le scrutin, le 21 avril. Dans les autres enquêtes d'opinion, elle montait tout au plus à 23% pour celles d'Odoxa et de BVA. Soit en moyenne 1,5 à 2 points au-dessus de son score effectif au moment du vote.

Quant au second tour, les derniers sondages publiés l'avant-veille du premier scrutin donnaient la candidate du RN perdante avec un score au plus haut de 39,5% pour l'Ifop, et au plus bas de 34% dans l'enquête d'Harris Interactive. Juste avant le duel entre les deux finalistes, au terme de la campagne de l'entre-deux-tours, les sondages avaient en général revu le score de Marine Le Pen à la hausse, puisqu'elle remportait cette fois 37% des suffrages selon l'Ifop et l'Ipsos, et 38% pour Harris Interactive. En moyenne, ces prédictions ont dépassé de 3 à 4 points le résultat final de la députée du Pas-de-Calais, atteignant 34%.

Ces intentions de vote étaient remontées entre les deux-tours, puis avaient chuté. "L'écart le plus serré qu'on n'ait jamais connu, c'était 60% contre 40% à la faveur du candidat d'En Marche, dans un sondage à la veille du débat de l'entre-deux tours, funeste pour Marine Le Pen", expliquait à TF1info la semaine passée Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop. Ce débat, tenu le 3 mai 2017, avait été "raté" par la candidate du RN de son propre aveu, et l'avait fait chuter dans les sondages, qui restaient toutefois légèrement surestimés par rapport au score final décroché par Marine Le Pen.