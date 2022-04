Listes électorales : plus de 226.000 électeurs radiés, des élus dénoncent des "bugs"

Les élus mettent notamment en cause le REU, estimant que l'automatisation sous l'égide de l'Insee - qui établit les listes sur la base des informations transmises par les communes, qui s'appuient elles-mêmes sur des logiciels - a pu entraîner des ratés.

Interrogé par Le Parisien, l'Insee a toutefois relativisé, rappelant qu'il n'y a "pas eu plus de radiations entre les régionales et la présidentielle qu'il n'y en avait eu entre les municipales et les régionales". Pour l'institut, c'est la participation plus élevée des électeurs au scrutin présidentiel qui met un tel coup de projecteur sur les radiations.