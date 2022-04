Présidentielle : malgré les sondages, Eric Zemmour ne croit pas à une victoire de Marine Le Pen

La flambée de sa principale concurrente dans les sondages le laisse de marbre. Alors que Marine Le Pen ne cesse de progresser dans les intentions de vote, allant jusqu'à talonner Emmanuel Macron au premier tour (24% selon notre baromètre Ifop) comme au second (48%), Eric Zemmour persiste à croire que la candidate RN n'a aucune chance de remporter l'élection présidentielle.

"Je le répète. En 2017 déjà, des sondages la donnaient gagnante au second tour. Nous sommes à nouveau dans une logique sondagière", estime Eric Zemmour, pour qui la candidate n'a aucune chance de l'emporter face à Emmanuel Macron.

Au moment où le candidat de Reconquête chute à 8,5% des intentions de vote dans notre baromètre quotidien, bien loin désormais des deux favoris, il persiste à penser qu'il est le seul à pouvoir réaliser la jonction entre la droite et l'extrême droite, dans la perspective des élections législatives de juin prochain. "Je suis au milieu, entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse", argumente-t-il. "Si je suis au second tour, des gens du RN, de LR appelleront à voter pour moi. Marine Le Pen, aucun LR n'appellera à voter pour elle." Or, explique Eric Zemmour, "on ne fait pas une majorité entre nos deux électorats [le sien et celui de Marine Le Pen, NDLR]. Il faut faire exploser LR pour avoir ce rassemblement. Je suis le seul à le vouloir, à le pouvoir. J'ai déjà commencé ce rassemblement."