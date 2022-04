Présidentielle : Marine Le Pen poursuit sa hausse, selon notre sondage du 4 avril

À six jours du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen confortent leurs premières places dans les sondages, la candidate du Rassemblement National continuant même sa progression amorcée depuis le 20 mars. Derrière eux, Jean-Luc Mélenchon profite lui aussi d'une nouvelle hausse et conforte sa 3e position, loin devant Eric Zemmour (10%), ex æquo avec Valérie Pécresse.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à notre partenaire Ifop-Fiducial, nous vous proposons une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés quotidiennement, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce lundi 4 avril.