Présidentielle 2022 : une drôle de campagne à quatre semaines du premier tour

Eric Zemmour, qui a organisé plusieurs grands meetings en janvier et février, donne rendez-vous à ses soutiens pour un "grand rassemblement", le 27 mars au Trocadéro, à Paris, d'après son agenda de campagne. L'écologiste Yannick Jadot prévoit de son côté des rencontres avec les Français dans plusieurs villes (Bordeaux, Toulouse, Poitiers) mais le seul événement estampillé "meeting" est programmé le 27 mars à Paris. Idem pour Jean-Luc Mélenchon, qui va clore ses grands rendez-vous militants avec une "Marche pour la VIe République", le 20 mars à Paris, puis à l'occasion d'un meeting à Marseille le 27 mars.

Plus ambitieuse sur ce plan, l'équipe d'Anne Hidalgo programme quatre meetings avant le premier tour, à Rennes, Limoges, Toulouse et, en clôture, le 3 avril à Paris. Fabien Roussel sera le plus actif, avec six meetings prévus, à Paris le 10 mars, puis Valenciennes, Nantes, Toulouse, Lyon et Lille.

Reste l'inconnue des débats entre les prétendants. Faute de pouvoir affronter Emmanuel Macron, ses onze challengers se plieront-ils à l'exercice ? Pour l'heure, une première confrontation est prévue, jeudi 10 mars à 20h20 sur TF1 et LCI. Elle mettra aux prises deux candidats, Valérie Pécresse et Eric Zemmour.