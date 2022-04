Mélenchon a-t-il échoué à faire baisser le vote Le Pen ? "Ca s'appelle la démocratie", répond-il sur LCI

"Ca s'appelle la démocratie. Il y a 20 ans de ça je proposais d'interdire le Front national. Il était à 8% et je trouvais ça horrible. On m'a dit 'on va y arriver autrement, tes méthodes sont trop brutales'. On n'est arrivé à rien et on en est là où on en est. Ça s'appelle la démocratie", s'est-il défendu. "Si Marine Le Pen est élue elle sera présidente de la République française et vous aurez à en souffrir comme moi. Ça s'appelle la démocratie", a ajouté le député des Bouches-du-Rhône. "On mène des batailles, on les gagne, on les perd. Que voulez-vous que je vous dise. C'est la vie."