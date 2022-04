Eric Zemmour rendra "visite à la famille de Jérémy Cohen", s'il est élu président

"C'est un jeune handicapé, juif", qui "s'est fait agresser par une bande de racailles qui se jettent sur lui à dix, vingt, pour le frapper, le massacrer", a-t-il affirmé. Selon le candidat, le jeune homme a traversé les voies d'un tramway pour tenter d'échapper à ses agresseurs.

"Le lendemain, les journaux titrent : un jeune homme renversé par un tramway", a ajouté Eric Zemmour, qui assure que le père de la victime l'a contacté pour "le porter dans le débat public aujourd'hui". "Dans quel pays vivons-nous pour qu'un jeune homme puisse se faire massacrer et mourir parce qu'il a voulu se balader dans la rue à Bobigny ?", a lancé le candidat d'extrême-droite, voyant par ailleurs dans cette affaire "une omerta médiatique et politique". "C'est le sens profond de ma candidature de protéger ces gens-là, les Français, et que la France redevienne un pays paisible", a-t-il avancé.