Hausse des prix des carburants : que proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron ?

Dans cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat s'est imposé comme la préoccupation majeure des Français. Encore plus après le déclenchement du conflit en Ukraine et la mise en place des sanctions occidentales contre le régime russe, qui a eu pour conséquence la hausse des prix du carburant. Réalité du quotidien des Français depuis plusieurs semaines, cette question s'est invitée dans la campagne et a poussé tous les candidats à formuler des propositions à ce sujet. Alors qu'ils ne sont plus que deux en lice, que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour contenir ou baisser les prix de l'essence ?