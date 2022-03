Présidentielle : que veulent faire les candidats de la plateforme Parcoursup ?

Le 23 mars sur M6, le président-candidat a concédé que le dispositif actuel pouvait être une "usine à stress" pour les lycéens en attente d'orientation, estimant cependant que le stress est parfois "nécessaire" pour s'orienter. Loin de remettre en cause le dispositif, il a défendu la réforme, assurant que "c'est beaucoup mieux qu'il y a cinq ans", puisque selon lui, l'ancien système APB laissait "des centaines de milliers de jeunes sans solution plusieurs semaines après l'obtention du bac". "Grâce à Parcoursup, on leur a apporté plus d'informations, et c'est plus juste", a-t-il expliqué.

Emmanuel Macron s'est toutefois prononcé en faveur d'une évolution du système. "Je souhaite qu'on puisse donner beaucoup plus d'informations, qu'on puisse donner l'historique, sur chaque formation, aux parents : combien de gens ont eu le diplôme, que sont-ils devenus professionnellement dans cette filière ? On a besoin de mieux orienter nos jeunes vers des filières où il y a plus de résultats et qui correspondent aux besoins de notre économie." Le candidat propose en outre que l'orientation commence plus tôt, dès le collège, avec "plusieurs heures par semaine dédiées à l'orientation".