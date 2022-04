Macron-Le Pen : pour qui comptent voter les électeurs de Mélenchon, Pécresse, Zemmour et Jadot ?

À dix jours du second tour de la présidentielle, l'écart continue de se creuser légèrement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant est désormais crédité de 53,5% des intentions de vote, en hausse de 0,5 point, face à la candidate RN, selon notre baromètre Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio, soit un écart équivalent à 2,3 millions de voix.

Dans cet affrontement entre les deux finalistes de l'élection présidentielle, les reports de voix des candidats éliminés au premier tour sont scrutés à la loupe, tant ils peuvent avoir un effet sur l'issue d'un scrutin serré.

Dans le détail, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon optent majoritairement pour l'abstention ou le vote blanc (45%), 34% choisissant de voter Macron, et 21% Le Pen. Le choix d'Emmanuel Macron est beaucoup plus net chez les électeurs de Yannick Jadot (62%). Inversement, il reste encore plus marqué chez les électeurs d'Eric Zemmour, 82% d'entre eux voteraient en faveur de Marine Le Pen. En revanche, les électeurs de Valérie Pécresse sont divisés entre Emmanuel Macron (43%), Marine Le Pen (23%) et l'abstention ou le vote blanc (34%).