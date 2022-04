Présidentielle : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

Chaque semaine, avec notre partenaire Visibrain, TF1info établit le baromètre des sujets les plus commentés sur la présidentielle 2022 sur les réseaux sociaux. À six jours du 1er tour, la présidentielle agite plus que jamais les réseaux sociaux avec 10.058.701 posts publiés sur le sujet entre le 28 mars et le 4 avril, soit 33% de plus que la semaine passée.