Second tour 2022 : quels pouvoirs a le président de la République ?

Ces nombreux pouvoirs sont néanmoins équilibrés et conditionnés à des contrôles de la part du Conseil constitutionnel, mais aussi du Premier ministre et de l'Assemblée nationale. En cas de cohabitation, qui retire alors au président le droit de choisir son Premier ministre, les pouvoirs du président sont considérablement réduits.

Par ailleurs, concernant la politique étrangère, qui n'est pas soumise au contrôle d'institutions nationales et qui relève aussi des décisions du chef de l'État, la professeure de droit à l'université Jean-Moulin à Lyon, Mathilde Philip-Gay, souligne que sa marge de manœuvre a des limites : "C'est quand même rare un chef de l'État qui n'a plus rien à perdre. Et puis on est plus vulnérable si on est mis au ban de la société des nations", analyse-t-elle, voyant dans les alliances et les traités qui engagent la France un contre-pouvoir qui oblige le chef de l'État à ne pas rompre totalement avec la politique internationale qui a été menée auparavant.

Mais pour la juriste Anne Levade, le premier contrôle du pouvoir du président est sa propre personne. "Aussi étendus que soient les pouvoirs du président de la République aux termes de la Constitution de 1958, l'essentiel est que le président ne les tient que de la Constitution. Il est donc constitutionnellement obligé de les respecter", souligne-t-elle. Et s'il décidait de passer outre malgré tout, le Parlement a même le pouvoir d'engager sa destitution.