Présidentielle 2022 : seul un tiers des soutiens de Jean-Luc Mélenchon voteront pour Emmanuel Macron au second tour

C'est la grande inconnue du 24 avril : sur qui vont se reporter les quelque 7,7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle ? Une consultation en ligne menée auprès de la base militante de la France insoumise donne déjà une première estimation. Ceux-ci ont effectivement pu exprimer leur choix pour le second tour parmi trois propositions données par le parti.

Ainsi, sur un peu plus de 215.000 participants, 37,65% s'est positionné pour le vote blanc (81.051 voix). Un tiers des personnes (71.899 voix) a indiqué qu'elles voteraient pour Emmanuel Macron et un peu plus de 28% ont choisi l'abstention (62.242 voix).