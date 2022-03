Présidentielle : Emmanuel Macron esquisse les grandes lignes de son projet

Sur le plan économique, il affirme qu'il "nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production". Difficile de ne pas y voir une allusion à la réforme des retraites, déjà une promesse de sa campagne de 2017. Mais alors que le report de l'âge de départ ne faisait pas partie de ses intentions il y a cinq ans, Emmanuel Macron a déjà dit que la situation avait changé et qu'il faudrait travailler plus longtemps. Alors qu'il prônait la suppression des 42 régimes spéciaux pour n'en avoir qu'un seul, il pense désormais que "c'est trop anxiogène" et qu'il faut aller vers un système simplifié où, pour la fonction publique, pour les salariés et pour les indépendants, trois grands régimes seraient créés.

"Il nous faudra aussi continuer d’investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs qui (...) nous permettront de devenir une grande Nation écologique, celle qui la première sera sortie de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon", écrit-il également. Pour y parvenir, le président mise sur le nucléaire. Le 10 février dernier, il a annoncé un vaste plan de relance nucléaire, avec l'objectif pour 2050 de construire six nouveaux EPR de seconde génération, d'étudier la construction de huit réacteurs supplémentaires et de "prolonger tous les réacteurs qui peuvent l’être", au-delà de 50 ans si possible.