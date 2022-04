Présidentielle : le discours de Yannick Jadot au Zénith de Paris

C'était le plus gros meeting de sa campagne. Durant plus d'une heure, dimanche 27 mars, Yannick Jadot a défendu sa vision de l'écologie devant les militants rassemblés au Zénith de Paris. Une démonstration de grande ampleur au terme d'une "campagne des possibles" qui privilégiait jusque-là des rassemblements plus réduits dans plusieurs villes de France.

Le candidat EELV, qui plafonne à 4,5% des intentions de vote, a fustigé à l'occasion "le mirage d'un vote utile ou efficace", pointant la tentation des électeurs de gauche de se tourner vers le candidat en tête, Jean-Luc Mélenchon.

Retrouvez dans la vidéo en tête de cet article l'intégralité du discours de Yannick Jadot.