Présidentielle 2022 : Yannick Jadot veut "50% de femmes et 50% d'hommes" à l'Assemblée nationale

Sur le volet de la rémunération par ailleurs, le candidat écologiste souhaite aussi s'inspirer d'une réglementation islandaise, selon laquelle "les entreprises doivent rendre des comptes" lorsqu'elles ne paient pas à parts égales ses salariés femmes et hommes : "Ce n'est pas la salariée qui cherche à obtenir réparation, à prouver qu'il y a discrimination, mais ce sont les entreprises qui doivent prouver pourquoi elles ne paient pas également les femmes et les hommes", a-t-il détaillé. Avant d'assurer : "Cela permet le rattrapage".

Le candidat écologiste a ajouté avoir prévu une enveloppe d'un milliard d'euros "pour sortir de l'impunité sur les violences faites aux femmes", pour mettre en place "une police et une justice spécialisées" et la possibilité de porter plainte à l'hôpital notamment. "On a eu 600 féminicides dans ce quinquennat, on a près d'un viol ou une tentative de viol toutes les six minutes", a-t-il déploré.