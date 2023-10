Élections européennes : les militants socialistes valident la liste autonome

Le député de Seine-et-Marne avait définitivement fermé la porte à une liste commune aux européennes de juin 2024 dans une lettre envoyée cette semaine à ses partenaires de la Nupes. "Nous avons dit notre disponibilité pour un débat, projets contre projets (...) Cet échange n'aura pas lieu faute de combattants. Nous en prenons acte", avait-il écrit, expliquant avoir choisi "la voie" de "l'addition". "Le PS choisit la division plutôt que la NUPES parce qu'il refuse la désobéissance aux règles libérales de l'union européenne", a regretté ce vendredi sur X le député LFI Matthias Tavel.

Au PS, ce résultat montre aussi que les trois courants du parti - celui d'Olivier Faure, majoritaire et pro-Nupes, et ceux de ses opposants Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy, hostiles à la Nupes - ont réussi à s'entendre sur la stratégie de la liste autonome.