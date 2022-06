Législatives : en période de réserve, le gouvernement a-t-il le droit de faire des annonces ?

Pourtant, une période de réserve oblige les membres du gouvernement à faire preuve de discrétion. Ouverte depuis le 23 mai dernier, celle-ci régit la manière de communiquer en période préélectorale. De telles annonces, sur le pouvoir d’achat d'une part et sur l’hôpital de l'autre, sont-elles conformes aux règles ?

Encadrée par une circulaire de la secrétaire générale du gouvernement, la période de réserve vient "distinguer entre ce qui relèverait de la communication destinée à expliquer et accompagner l’action publique, qui reste nécessaire et contribue à l’efficacité de cette action, et ce qui relèverait de la propagande électorale". Autrement dit, les membres du gouvernement, candidats ou non, sont invités à ne pas déséquilibrer le scrutin en faisant des annonces pouvant revêtir un caractère électoral.

Des règles qui relèvent de "l’usage" mais qui provoquent une certaine frustration au sein du nouveau gouvernement, qui aimerait pouvoir communiquer davantage, nous glisse-t-on. Et comme le détaille le texte, si un ministre se déplace au cours de cette période, il "doit s’abstenir de faire un bilan de son action au ministère ou de celle du gouvernement et de faire des annonces susceptibles de produire un effet médiatique".