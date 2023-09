Élections européennes : Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement national

Jordan Bardella compte faire campagne en se posant comme le candidat des "partisans de la puissance" de la France, "face aux forces du renoncement qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron". Il compte rassembler "tous ceux qui pensent que la France est encore une grande nation avec une identité millénaire, une culture, un génie, des frontières et une prospérité à conquérir". "La France a été dépossédée de tout ce qui forgeait sa capacité d’action et ce goût pour la grandeur, ce goût pour la puissance, ce goût à la fois pour le passé, pour le présent et pour l’avenir, est partagé au-delà des frontières du Rassemblement national", a-t-il encore plaidé.