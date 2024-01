5 choses à savoir sur Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes

La députée européenne Manon Aubry conduira la liste LFI aux élections européennes de juin prochain. Déjà tête de liste en 2019, elle avait obtenu 6,31% des voix et envoyé six députés au Parlement européen. Ancienne porte-parole d'Oxfam, camarade de classe de Gabriel Attal et passionnée de water-polo, tout ce qu'il faut savoir sur Manon Aubry.

"Les Insoumis m'ont déjà désignée cheffe de file. Nous travaillons désormais à l'élaboration de la liste et les militantes et militants auront l'occasion de voter sur la liste dans son intégralité début mars", a annoncé Manon Aubry au journal 20 Minutes ce dimanche 28 janvier. Une déclaration qui acte l'échec de La France insoumise à regrouper l'ensemble des forces de la Nupes au sein d'une liste commune pour le scrutin de juin prochain.

Après 2019, Manon Aubry rempile donc. Il y a quatre ans, la liste qu'elle avait conduite avait obtenu 6,31% des voix et envoyé six députés au Parlement de Strasbourg et Bruxelles. Selon les sondages, elle est aujourd'hui créditée de 7 à 8% des intentions de vote. Voici cinq choses à savoir sur celle qui devra débattre avec Jordan Bardella (Rassemblement national), Marion Maréchal (Reconquête), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Marie Toussaint (EELV) ou Léon Deffontaines (Parti communiste).

Elle a le même âge que Gabriel Attal et l'a côtoyé à Sciences-Po

Comme le Premier ministre Gabriel Attal, Manon Aubry est née en 1989, et comme le nouveau chef du gouvernement, elle a étudié à Sciences-Po Paris, où elle l'a côtoyé. Dans son interview à 20 Minutes, l'insoumise n'a pas eu des mots très tendres à l'égard de son ancien camarade de promo. "Déjà à l’époque Gabriel Attal se prétendait de gauche, mais il a dû confondre avec la rive gauche, les 6e, 7e arrondissements de Paris qu’il n’a jamais quittés. Moi ce n’est pas mon monde dans lequel j’ai grandi", a-t-elle déclaré, le qualifiant de "premier communicant de France" et de "Premier ministre des privilèges d’un monde dans lequel il a évolué et dont il défend encore aujourd’hui les intérêts".

Elle a débuté sa carrière dans des ONG

Diplômée en affaires internationales et droits de l'homme à Sciences-Po, Manon Aubry a débuté son parcours professionnel au sein d'ONG. Elle a travaillé plusieurs années pour Médecins du monde ou The Carter Center, au Liberia puis en République démocratique du Congo. A partir de 2014, elle rejoint Oxfam France où elle est porte-parole sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales, jusqu'en décembre 2018. Cette année-là elle fait le choix de la politique, et demande conseil à Cécile Duflot, qui a fait le chemin inverse. "On a discuté de ce que c'était qu'être une femme dans un milieu d'hommes, une jeune chez les vieux, une novice parmi les requins… Ça ne m'a pas rassurée", avait-elle raconté à Paris Match.

Sa maman a été candidate sur sa liste en 2019

Catherine Poggi-Aubry, ancienne journaliste à Var-Matin, était engagée en politique bien avant que sa fille y fasse carrière. Militante au sein du Parti de gauche depuis 2015, elle a été candidate aux élections législatives de 2017 dans la 5e circonscription du Var, arrivant en 4e position à l'issue du premier tour en recueillant 6,25% des voix. En 2019, elle figurait même en 59e position sur la liste de sa fille aux élections européennes, un engagement pris avant que Manon Aubry ne soit désignée tête de liste. "J'ai proposé de me retirer lorsque Manon a pris la tête de la liste", a-t-elle assuré à Paris Match. Manon Aubry aussi avait formulé cette demande, refusée par le comité électoral.

Elle a été la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen

En 2019 après son élection au Parlement européen, Manon Aubry est devenue la plus jeune présidente d'un groupe parlementaire européen. Alors âgée de 29 ans, l'insoumise a été élue à la vice-présidence du groupe Gauche unitaire européenne (GUE-NGL) aux côtés de l'Allemand Martin Schirdewan, 44 ans.

Elle est passionnée de water-polo

Élections européennes 2019 : le portrait de Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise Source : JT 13h WE

Adolescente, Manon Aubry pratique la natation en compétition dans le sud de la France. Désormais, l'eurodéputée pratique le water-polo dans un club du nord de Paris. "C'est la meilleure préparation pour une campagne", disait-elle à TF1 en 2019. "Quelle que soit la réunion que j'ai, je me débrouille pour réussir à venir au maximum d'entraînements possibles", ajoutait-elle.