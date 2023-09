Élections européennes 2024 : le poids de la France se renforce au Parlement

Sont également concernés l'Espagne et les Pays-Bas, qui gagnent également deux sièges, mais aussi l'Autriche, le Danemark, la Belgique, la Pologne, la Finlande, la Slovaquie, l'Irlande, la Slovénie et la Lettonie, qui, eux, n'en gagnent qu'un seul.

Les effectifs des eurodéputés sont révisés avant chaque élection. Le traité de Lisbonne prévoit un maximum de 751 élus (en comptant le ou la présidente), pas moins de six élus par pays, et pas plus de 96.