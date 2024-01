Élections européennes : faire une procuration sera possible sans se déplacer au commissariat

Un décret paru au Journal officiel fin décembre indique qu'il ne sera plus nécessaire de se rendre en commissariat ou en gendarmerie pour faire confirmer son identité dans le cadre d'une procuration, à condition d'utiliser le téléservice Maprocuration. Pour l'instant cette mesure ne s'appliquera qu'aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024.

Finis les déplacements en gendarmerie ou au commissariat pour faire valider son identité dans le cadre d'une demande de procuration en ligne. Un décret paru le 23 décembre au Journal officiel rend effective la simplification des procédures réalisées via le téléservice Maprocuration pour les élections européennes. En effet, il ne sera plus nécessaire pour un électeur de se présenter en commissariat de police ou en gendarmerie "s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié", précise le texte.

Aujourd'hui, même après une demande de procuration en ligne sur le site Maprocuration, il était nécessaire de se rendre au commissariat de police, à la gendarmerie ou tout autre lieu défini par le préfet pour y présenter un justificatif d'identité et indiquer la référence de sa demande. Ce ne sera donc plus nécessaire, mais seulement pour les futures européennes du 9 juin prochain. Cette simplification de la procuration est censée faciliter les votes et favoriser la participation à des élections boudées, notamment par les jeunes.

Pour ce scrutin européen, il sera possible de vérifier son inscription ou de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 3 mai.