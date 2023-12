Élections européennes : programme, candidats... tout savoir sur la liste pro-chasse "Alliance rurale"

La liste pro-chasse "Alliance rurale" a lancé sa campagne pour les élections européennes, ce mardi 5 décembre. Ses candidats défendront "les valeurs de la ruralité", "la voix des oubliés et des Français qui souhaitent simplement qu’on les laisse respirer dans leurs campagnes". La liste sera composée de bouchers, chefs d'entreprises, éleveurs, et d'un ancien sportif de haut niveau.

La ruralité aura ses porte-voix aux élections européennes. Ce mardi 5 décembre, la liste pro-chasse "Alliance rurale" a présenté ses ambitions et ses candidats aux élections européennes de juin 2024, depuis l'ambassade d'Auvergne à Paris. "La ruralité n’est pas un facteur de fractures mais la garantie d’une France heureuse", a assuré sa tête de liste, le patron de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen. "Notre combat n’est pas celui de Gaulois réfractaires au changement et à la modernité, notre combat consiste à préserver notre mode de vie", a ajouté celui qui aura pour président de campagne le lobbyste proche du pouvoir Thierry Coste.

Il y a quelques jours auprès de l'AFP, ce dernier posait comme objectifs à cette liste : mener "le combat sur les normes" – de l'alimentation au logement – dont "le monde rural est une victime directe". "Alliance rurale" veut s'opposer à l'écologie politique et "punitive" telle que pratiquée par les partis comme EELV. Ce ne sera "pas une liste de chasse, ni une liste politique", avait prévenu Thierry Coste.

Nous ne sommes pas les salauds que l’ont dit de nous parce que nous aimons le barbecue" Willy Schraen

Ce mardi, ils ont confirmé que la liste sera là pour défendre "la ruralité comme un mode de vie, sans opposer les villes et les campagnes. Elle mettra au cœur de son programme la défense des cultures, des économies locales et du pouvoir d’achat face à une administration étouffante". "Alliance rurale" souhaite aussi faire de la transmission, des savoirs ou des terres, une priorité. Elle met dans sa charte des valeurs la défense de la "convivialité", "le respect des cultures" ou encore "l'art de vivre à la française". "Nous ne sommes pas les salauds que l’ont dit de nous parce que nous aimons le barbecue, le rugby, le monde taurin, la cochonnaille, l’apéro", a dit Willy Schraen au cours de la conférence de presse de présentation de la liste.

Thierry Coste avait prévenu que les 81 candidats composeraient "un patchwork de toutes les facettes du monde rural", aux profils divers : "Médecin, infirmer, responsable associatif, chef d'entreprise", et "très peu de chasseurs". Toutefois, exit le chef étoilé Pierre Gagnaire, qui a annoncé la semaine dernière qu'il ne figurerait finalement pas sur la liste. Quelques noms ont été dévoilés ce mardi, notamment l'ex-international français de rugby Louis Picamoles ; Camille Hoteman, présentée comme cheffe d'entreprise et "reine d'Arles" ; Véronique Langlais, présidente du Syndicat des bouchers de Paris ou encore Jérémy Grandière, président de la fédération départementale des pêcheurs d'Île-et-Villaine et éleveur de chiens.

Une liste encouragée par l'Elysée ?

Enfin, "Alliance rurale" se défend d'avoir été créée et téléguidée par l'Élysée pour piquer des voix au Rassemblement national. Une accusation lancée par le RN lui-même. Sébastien Chenu avait accusé la liste pro-chasse d'être "poussée en sous-main par Emmanuel Macron" pour essayer de "piquer 1%" au parti de Marine Le Pen. Ce n'est pas "un stratagème politique imaginé au Château pour servir la cause de son occupant. Non, non", s'est défendu ce mardi Willy Schraen. "Tout faux", avait déjà démenti Thierry Coste auprès de l'AFP. Il assure que l'idée lui est venue au printemps, après le succès inespéré d'une manifestation pour les traditions taurines à Montpellier, puis la percée spectaculaire du parti des agriculteurs aux élections provinciales néerlandaises.