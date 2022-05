10 ministres et un ancien Premier ministre : qui sont les premiers candidats investis par "Ensemble!" pour les législatives ?

La liste était attendue, la première partie a été rendue publique jeudi soir. La majorité présidentielle a annoncé les noms des 187 premiers candidats qui vont être investis pour les élections législatives de juin. Une seconde salve doit être dévoilée en fin de semaine. Des candidats issus de Renaissance, nouveau nom de LaRem, du MoDem de François Bayrou et du parti de l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, Horizons et regroupés au sein d'une "confédération" appelée "Ensemble!" et présidée par Richard Ferrand.

Dans le détail, 94 femmes et 93 hommes se présenteront devant les Français. 101 sont des députés sortants et 86 de nouveaux candidats. Parmi eux, on compte 43 élus locaux et 43 personnes issues de la société civile. La moyenne d'âge des candidats présentés est de 49 ans. La candidate la plus jeune est âgée de 27 ans et la plus âgée de 77 ans. Dans le communiqué publié jeudi soir, la majorité présidentielle précise que les 187 candidats investis "l'ont été sur proposition des différentes partenaires" et sont "représentatifs de ce qu'est aujourd'hui la majorité : diverse, forte de parcours très différents, implantée sur les territoires, notamment avec de nombreux élus locaux".