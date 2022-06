Législatives : à Cherbourg puis Marseille, Emmanuel Macron s'investit dans la campagne

À Cherbourg ce mardi, il a abordé l'un des futurs chantiers de son quinquennat : la réforme du système de santé. Il y a notamment annoncé le lancement d'une nouvelle mission "d'un mois sur les soins non programmés", confiée au président de Samu-Urgences de France, François Braun. "Territoire par territoire", elle doit expliquer "où sont les manques, pouvoir les chiffrer" et donner des premières pistes pour répondre à ce problème, a détaillé le chef de l'État. Il a également précisé que sa grande conférence sur la santé serait lancée "à partir de juillet" avec toutes les parties prenantes.

Jeudi à Marseille, Emmanuel Macron fera campagne sur une autre de ses priorités : l'école. Avec Pap Ndiaye, il fera le point sur l'expérimentation "école du futur" lancée dans 59 établissements de la ville. Initiée en septembre 2021 par le président dans un plan "Marseille en grand", elle vise à donner davantage d'autonomie aux équipes pédagogiques pour un système scolaire "plus juste et plus inclusif".