Législatives : à Nice, Nicolas Sarkozy soutient une candidate passée de LR à la majorité

"Aujourd'hui, c'est à moi de te soutenir" : en déplacement à Nice, l'ancien président de la droite Nicolas Sarkozy a encouragé une candidate du camp présidentiel, Marine Brenier, qui se représente dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Dans une courte vidéo tournée depuis la banquette arrière d'une voiture, partagée par la députée sortante sur ses réseaux sociaux, jeudi 9 juin, il lui a témoigné "ma reconnaissance profonde, mon amitié sincère pour la fidélité dont tu as fait preuve à mon endroit".

"Aujourd'hui, c'est à moi de te soutenir. Tu m'as tellement soutenu et tellement aidé. Je te souhaite bon courage et bonne chance pour dimanche prochain", a poursuivi l'ex-chef de l'État et ancien président des Républicains. "Merci au Président Nicolas Sarkozy pour son magnifique message de soutien à l’occasion de son passage à Nice aujourd’hui. Ses mots me vont droit au cœur, et m’encouragent à continuer à agir pour mes concitoyens avant tout !", a réagi Marine Brenier.