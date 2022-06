Législatives : pourquoi la menace d'un nouveau record d'abstention pèse sur le scrutin

De scrutin en scrutin, elle grimpe : lors des dernières législatives, elle concernait plus d’un électeur sur deux. Au second tour de 2017, l’abstention avait atteint 57,36 %, un record sous la Ve République. Lors de la prochaine échéance électorale, les 12 et 19 juin, atteindra-t-elle les mêmes sommets ? Tout le laisse penser, selon de récentes enquêtes d’opinion. "Les indicateurs sont tous au rouge", prévient Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop, auprès de TF1info.

Si le scénario d’une forte abstention se confirme, "ce serait seulement la deuxième fois dans l’histoire de la Ve République que l’on aurait une abstention majoritaire à un scrutin national, ce qui est spectaculaire", s’inquiète-t-il. Son institut de sondage donnait il y a une semaine 52% d’abstention, dans une enquête pour le Journal du Dimanche. Par ailleurs, seuls 38% des Français disent suivre régulièrement la campagne des législatives, selon un sondage BVA pour RTL publié vendredi.

Un désintérêt massif loin d’être surprenant, à en voir la "tendance globale à la hausse de l’abstention" sur toutes les dernières élections - municipales, départementales et régionales -, et plus largement "la crise de confiance des Français vis-à-vis de l’activité politique en général", pointe Pascal Perrineau, politologue et professeur émérite à Sciences Po.