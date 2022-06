Législatives : après l'échec de Manuel Valls, la majorité soutient le dissident Stéphane Vojetta

Il avait décidé de se maintenir malgré le parachutage de Manuel Valls dans sa circonscription. Stéphane Vojetta, député sortant de la majorité mais candidat dissident, a finalement réussi à se qualifier pour le second tour des élections législatives dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, contrairement à l'ancien Premier ministre. Alors qu'il devra affronter un candidat de la Nupes au second tour, les cadres de la majorité lui ont apporté leur soutien ce lundi matin, et ont appelé à voter pour lui.