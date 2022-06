Président, vice-président, questeur : zoom sur ces rôles clés de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale est divisée en huit commissions : commission des affaires culturelles et de l’éducation ; des affaires économiques ; des affaires étrangères ; des affaires sociales ; de la défense nationale et des forces armées ; du développement durable et de l’aménagement du territoire ; des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ; des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

À la tête de chacune des commissions, chargées d'étudier et amender les propositions de loi avant leur lecture et leur présentation dans l'hémicycle, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement, les membres élisent un président ou une présidente. Celui de la commission des finances, particulièrement disputé et prestigieux, ne peut être qu'issu d'un groupe de l'opposition. Eux aussi peuvent bénéficier d'une indemnité supplémentaire d'un peu plus de 800 euros.