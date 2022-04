Élections législatives : attention, plus que 10 jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Plusieurs méthodes sont possibles : en ligne, par courrier ou en mairie. Pour la première solution, il suffit de se rendre sur le site service-public.fr et de remplir les informations et documents nécessaires (justificatif de domicile et d'identité). Cette démarche est accessible jusqu'au mercredi 4 mai 2022. Les électeurs peuvent également se rendre en mairie pour acter leur inscription, en ayant préalablement rempli le document Cerfa correspondant et apporté avec eux les documents justificatifs nécessaires. Il est aussi possible d'envoyer tout ça par courrier à sa mairie, sans se déplacer. Ces deux services sont accessibles jusqu'au vendredi 6 mai 2022.

Ces dates sont valables pour la France métropolitaine, La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la Polynésie française, où les élections législatives auront lieu les 4 et 18 juin, les dates limites sont le 27 avril pour l'inscription en ligne, et le 29 avril pour l'inscription en mairie.