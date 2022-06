Législatives : avant le second tour, le RN change de stratégie et revoit ses ambitions à la hausse

"À partir du moment où nous sommes présents dans 200 circonscriptions et que nous sommes en tête dans 108 circonscriptions, nous pouvons espérer avoir 100 députés, voire plus", a déclaré Marine Le Pen au journal de 20h. Interrogée sur son changement de discours et sa crédibilité à le modifier en cours de route, la députée du Pas-de-Calais a répondu qu'au contraire elle avait été dans un discours de vérité. "Je me refuse à mentir en vendant des choses qui sont invraisemblables. Parce que j’ai le respect des Français, et quand on a le respect des Français, on leur dit la vérité. La vérité était la suivante : Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre et nous pouvons avoir un groupe puissant d’opposition."

Pourtant, depuis dimanche soir, Marine Le Pen et les cadres du RN étaient plus frileux niveau chiffres. "Nous pouvons espérer nombre de députés pour faire valoir avec cœur et conviction vos idées, vos valeurs et vos intérêts pour défendre votre pouvoir d’achat et votre sécurité", avait-elle déclaré dans son discours d’après-premier tour dimanche soir. Lundi, l’ex-candidate à la présidentielle avait dit espérer l’élection de "dizaines de députés" dimanche prochain.

Dans un tweet daté du 14 juin, elle écrivait, toujours vague : "Pour ce premier tour, notre électorat s’est mobilisé. J’espère qu’il se mobilisera encore davantage au second tour pour obtenir un très grand nombre de députés patriotes". Et le matin sur RTL, elle ne s’était pas avancée non plus niveau chiffres, souhaitant que le RN ait, "si les électeurs le souhaitent et se déplacent, un groupe et un groupe important à l’Assemblée nationale".