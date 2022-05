Législatives : Carole Delga affirme être "la femme à abattre" du camp Mélenchon

Le ton monte entre Carole Delga et l'alliance Nupes. La présidente socialiste de la région Occitanie, farouche adversaire de cet accord conclut à gauche autour de LFI pour les législatives, affirme au Journal du Dimanche être devenue "la femme à abattre" pour le camp de Jean-Luc Mélenchon. "Les candidats de la Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale ndlr) n’ont pas le droit de me contacter. La France insoumise le leur interdit", affirme Mme Delga dans cet entretien au JDD.

"Pour certains Insoumis, je suis la femme à abattre", ajoute-t-elle, en réaffirmant qu'elle soutiendrait des candidats de gauche en dehors de cet accord LFI-PS-PCF-EELV-Générations qu'elle qualifie de "tripatouillage électoral" et de "soumission à Jean-Luc Mélenchon".