Législatives : une candidate LaREM veut inviter à dîner un quart des électeurs de sa circonscription

Des citoyens tirés au sort sur les listes électorales et conviés par courrier. Lors de son actuel mandat, la députée sortante, qui concourt sous l'étiquette Ensemble!, avait déjà tenté l'expérience de ces dîners, organisés dans sa permanence pour une centaine d'euros tout au plus par repas, payés par son enveloppe parlementaire. "Je suis à votre disposition, je vous accueille", a-t-elle lancé fin mai à l'adresse de ses électeurs auprès de BFMTV. "C'est à la bonne franquette, on fait quiche-salade ou lasagnes-salade et un gâteau", a-t-elle ajouté, assurant vouloir "créer au maximum du lien".