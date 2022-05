Législatives 2022 : ces anciennes figures du PS qui s'opposent à l’accord avec LFI

Dernier en date : Bernard Cazeneuve. L’ancien Premier ministre, après avoir fait part de ses doutes mardi, a officialisé sa décision : "J’ai quitté le Parti socialiste", a-t-il annoncé dans un entretien au quotidien régional La Manche libre où il fait part de ses divergences avec le parti de Jean-Luc Mélenchon : "J’ai une conception nette et ferme de la laïcité, de la République, qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus qu’ambigüe. Et puis, il y a cette hostilité ancienne de LFI au projet européen auquel je ne saurais me résoudre."