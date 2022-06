Législatives : ces candidats seuls en lice dans leur circonscription pour le second tour

Les duels annoncés n'auront pas lieu. À quelques jours du second tour des élections législatives, plusieurs candidats ont fait le choix de se désister, laissant leurs adversaires seuls en lice, leur offrant de facto la victoire et le siège à l'Assemblée nationale. Cela concerne notamment deux candidats de gauche dissidents en Seine-Saint-Denis, et la candidate soutenue par la majorité présidentielle en Guadeloupe.