Législatives : ces circonscriptions sources des premières crispations de l'union de gauche

Tout juste signé, l'accord encore socialistes, Insoumis, communistes et écologistes suscite déjà quelques bras de fer locaux pour le partage des circonscriptions entre les différentes formations politiques en vue des législatives. Lors de la première convention de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), tenue samedi 7 mai à Aubervilliers, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a pourtant remercié "1750 hommes et femmes" qui se seraient désistés en vertu de la répartition des circonscriptions prévue par l'accord.

"Ceux qui présentent des candidats contre ceux de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron", a attaqué celui qui fut le troisième homme de la présidentielle, égratignant des "caprices égotiques". Mais alors que la France Insoumise a obtenu 326 des 577 circonscriptions, tous les candidats des autres partis de l'accord ne sont pas prêts à se mettre en retrait, et des duels sont déjà engagés pour certains sièges.