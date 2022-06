Législatives : cet affichage de la Nupes sur la voie publique enfreint-il le code électoral ?

Pour Jean-Pierre Camby, professeur associé en droit constitutionnel, les textes sont très clairs. "Oui, cet affichage enfreint le code électoral." Membre des Surligneurs, il rappelle en effet que l'article L.51 du code électoral est très précis à ce sujet. "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit" en dehors des emplacements spéciaux "réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales". Or, cette notion d'affichage "ne recouvre pas uniquement le papier", assure notre interlocuteur, mais aussi "les tags et les peintures". "Le juge électoral a toujours assimilé l'un et l'autre."