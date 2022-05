Législatives 2022 : cette fois, l'union des principaux partis de gauche est scellée

La gauche main dans la main pour les législatives. Après des jours et des nuits d'âpres négociations, les principales formations de gauche sont désormais liées pour la prochaine échéance électorale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Parti socialiste (PS) a approuvé à 62% l'alliance avec La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, et rejoint la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), qu'Europe Écologie-Les Verts (EELV) et le Parti communiste français (PCF) avaient intégré plus tôt dans la semaine.

Les quatre partis de gauche, lancés en ordre dispersé dans la course à la présidentielle et qui avaient recueilli au total un peu plus de 30% des voix sans qu'aucun de leurs représentants n'accède au second tour, sont réunis sous la même bannière. Avec un objectif commun : obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, et imposer à Emmanuel Macron une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon.

Malgré cet accord, chaque formation espère conserver un groupe au palais Bourbon. Pour cela, le gâteau des 577 circonscriptions a été divisé en quatre, avec la plus grosse part pour les Insoumis, forts de leur troisième place à la présidentielle (21,95%). Le PS conserve 70 investitures, EELV 100, et le PCF 50. LFI mènera la bataille dans toutes les autres circonscriptions.