Législatives : clôture du vote par Internet des Français de l’étranger, marqué par les couacs

Il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères avait reconnu un problème technique sur le site, les votants avec une adresse mail Yahoo ou AOL n'ayant pas pu récupérer un code de validation pour finaliser leur choix. "Au cours des opérations de vote qui ont débuté vendredi midi, une difficulté technique, qui ne s’était pas produite lors des deux tests grandeur nature, a été constatée", avait indiqué le ministère. "Tous les électeurs concernés ont été invités à recommencer, s’ils le souhaitent, la procédure de vote par Internet, et les électeurs informés ont immédiatement voté", a indiqué ce mercredi Caroline Monvoisin, directrice du projet de vote par Internet au quai d'Orsay au Courrier international.

Aussi, ce mercredi 1er juin, le portail de vote par internet a été empêché entre 2h20 et 7h. "Une coupure du lien Internet a empêché l’accès à l’ensemble des applications et sites du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères y compris le portail de vote par internet", a indiqué un communiqué de la diplomatie française.