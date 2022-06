Législatives : comment expliquer la percée historique du Rassemblement National ?

Pourquoi cette large progression a-t-elle été une surprise le soir du 2e tour ?

Oui, on l’a vu, les élus du RN eux-mêmes étaient très surpris. Le problème, et on le dit depuis plusieurs scrutins, c'est qu'on présente systématiquement les résultats en pourcentage des suffrages exprimés, en expliquant qu’on a des vagues macronistes, ou qu’on a des vagues bleues… alors qu’en fait, cela ne veut plus rien dire quand vous avez plus de la moitié du corps électoral qui s’abstient.

Aujourd'hui, on a un comportement intermittent majoritaire, c’est-à-dire une grande partie des électeurs qui ne votent pas de manière systématique. Ils ne votent pas en plus pour les mêmes candidats parce que vous avez des repères politiques qui ont été complètement brouillés, à dessein. Vous avez donc toute une partie du pays qui ne se sent pas représentée pas les responsables politiques depuis plusieurs années. Ils trouvent alors des modes d’expression très erratiques pour l'exprimer, parfois dans l’abstention, parfois dans les votes des extrêmes, qu’ils soient de gauche ou de droite. Puis ponctuellement, ils peuvent aussi se raccrocher à des candidatures locales qu'ils connaissent. Tout cela rend très difficile les prévisions que les sondages prétendent faire.